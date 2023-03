Quem acompanha o portal 27 nestes 10 anos, sabe que a cada ano sempre são apresentadas novidades para os leitores, visando estar junto às mudanças de tecnologia e comunicação, em busca do jornalismo de qualidade.

Neste mês, algumas dessas mudanças já estão acontecendo, baseadas na avaliação da direção, para levar sempre o melhor ao leitor. “Estamos entrando em uma nova fase, reorganizando nossa equipe, nossa gestão e nossos conteúdos. Posso dizer que as novidades editoriais vão agradar”, explica o editor Wilcler Carvalho.

Novos conteúdos. Ainda segundo ele, os leitores podem saber que acessando todas as plataformas do portal 27, sempre vão encontrar novos conteúdos atualizados e de qualidade. “Não podemos falar muito, mas estamos trabalhando firme nestas mudanças, com muito respeito aos que nos dão a honra da leitura. Afinal, como diz o nosso slogan, é uma década de compromisso com a notícia”, disse.

Parcerias. O editor lembra que o portal 27 está aberto a parceiras com outros produtores de conteúdo. “Temos uma ótima parceria de conteúdo com a TV Sudeste e já tivemos parcerias com outros veículos. Estamos vindo com outras parcerias que vão agregar ao nosso trabalho. Estamos sempre de portas abertas a todos que tenham interesse produzir e compartilhar conteúdo conosco”, finalizou o editor.

Acesse. Está curioso e quer saber e acompanhar as novidades? Fique por dentro acessando nossas plataformas https://www.portal27.com.br/ – https://www.facebook.com/portal27 – https://www.instagram.com/portal27oficial/