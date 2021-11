O Espírito Santo, que começou a aplicar a dose de reforço da vacina contra Covid-19 no público acima de 18 anos na última sexta-feira (19), irá vacinar 158 mil pessoas com a 3ª dose ainda neste mês.

A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Danielle Grillo, afirmou que há doses de vacinas suficientes para atender esse público. “As pessoas que estão aptas a receber a dose de reforço são aquelas que receberam a segunda dose há cinco meses, ou seja, até o dia 30 de junho. Temos doses suficientes para atender essa população, que deve fazer o agendamento da vacina em seus municípios”, afirmou.

Ainda de acordo com a coordenadora, a Secretaria de Estado da Saúde tem um cronograma de vacinação estabelecido até 30 de março de 2022 para atingir a meta de 1.679.404 pessoas vacinadas entre 18 e 59 anos. E, para aplicar a dose de reforço, a Sesa adotou tanto o sistema de vacinação homólogo quanto o heterólogo. “O sistema homólogo é aquele em que a terceira dose é realizada com a vacina do mesmo laboratório que a pessoa tomou às duas primeiras. Por exemplo, quando a pessoa foi vacinada com a Pfizer e, na dose de reforço, também recebeu a Pfizer”, conta Danielle.

O sistema heterólogo é quando ocorre um cruzamento de vacinas. Neste caso, a pessoa que recebeu imunizantes coronavac ou astrazeneca, podem receber uma terceira dose de um laboratório diferente.

Quem tomou 1ª e 2ª dose de Coronavac pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;

Quem tomou 1ª e 2ª dose de Pfizer pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca;

Quem tomou 1ª e 2ª dose AstraZeneca pode tomar 3ª dose de Pfizer, preferencialmente, ou Janssen e AstraZeneca.