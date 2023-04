Os alunos e professores da Escola Municipal Florisbela Lino Bandeira realizaram uma ação memorável nesta manhã, ao promover um grande abraço ao entorno da escola. A iniciativa tinha como objetivo chamar a atenção da comunidade local para a importância da conscientização contra os ataques às escolas, que infelizmente têm ocorrido em todo o país.

Com cartazes e panfletos em mãos, os alunos distribuíram informações e conscientizaram as pessoas que passavam pela região sobre a necessidade de proteger as escolas e garantir um ambiente seguro para os estudantes e professores. Eles também cantaram uma versão do Pai Nosso. O abraço simbólico ao redor da escola foi uma forma de demonstrar a união e a solidariedade dos alunos, pais e comunidade em geral em torno dessa importante causa.

A ação foi muito bem recebida pelos moradores da região, que aplaudiram e elogiaram a iniciativa dos alunos da Escola Municipal Florisbela Lino Bandeira. Além disso, a mesma ação será repetida no turno da tarde, às 15h50, com a participação de mais alunos e professores.

Esse tipo de ação é fundamental para conscientizar a sociedade sobre a importância de proteger nossas escolas e garantir um ambiente seguro para todos. O engajamento dos alunos e da comunidade é essencial nesse processo, pois eles são os principais beneficiados por uma educação de qualidade e segurança nas escolas.

Por isso, é importante que as iniciativas como essa sejam valorizadas e incentivadas, para que mais escolas possam adotar medidas de conscientização e proteção contra a violência. Parabéns aos alunos e professores da Escola Municipal Florisbela Lino Bandeira pela iniciativa e pelo exemplo de cidadania e solidariedade que deram à comunidade!