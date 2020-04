A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Educação (Semed), a partir do dia 08 de abril, fará a distribuição de Kit Merenda a 2.700 alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. As Escolas entrarão em contato com as famílias para informar o dia da entrega dos Kits, evitando aglomeração.

O objetivo é atender aos alunos inseridos em famílias de baixa renda, que atualmente estão fora do ambiente da escola, e que dependem da alimentação escolar para garantir o suprimento das necessidades nutricionais mínimas.

A ação foi discutida em reunião conjunta o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, juntamente à equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, que estabeleceu critérios para a distribuição dos itens da Alimentação Escolar.

A Secretária de Educação, Sônia Meriguete, explica que não se trata de cesta básica. “Iremos distribuir um kit Merenda contendo os ingredientes que seriam servidos na alimentação escolar dos alunos e que estão armazenados nas escolas. O Município ainda fez uma complementação para que as escolas possam organizar o Kit Merenda de forma equilibrada”, disse Sônia.

A distribuição será feita nas escolas municipais onde os estudantes estão matriculados e será dividida em duas etapas.

1ª ETAPA: Início da distribuição no dia 08/04 – Um kit por família que possua filho matriculado na rede municipal de Ensino, que tenha cadastro no Bolsa Família.

A distribuição desta primeira etapa poderá ser estendida até quinta-feira (09), dependendo do número de alunos e organização de cada Escola.

2ª ETAPA: Segunda quinzena de Abril – Distribuição de Kits para os demais filhos/irmãos beneficiários do Bolsa Família que sejam alunos da Rede Municipal, não contemplados na primeira etapa e família que são cadastradas, mas que por ventura não constam na lista no escola.