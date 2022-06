As escolas municipais de Vila Velha estão realizando visitas pedagógicas à Policia Federal, para conhecer mais sobre a atuação do órgão. Mais de 4 mil alunos do 4º ao 9º anos de 32 unidades do Ensino Fundamental vão participar até o final de junho.

Além de conhecerem a sede da Polícia Federal, os alunos participam de palestras informativas sobre assuntos como combate à criminalidade, prevenção ao uso de drogas e pedofilia. Assistem também a vídeos sobre a instituição e recebem explicações sobre como é o dia a dia, quais são as funções exercidas ali e como fazer para se tornar um policial federal.

A parte mais esperada por todos é a explicação do trabalho dos cães farejadores e como eles são essenciais na busca por drogas ilícitas. Os alunos podem ver bem de pertinho e até tirar foto com um dos cães. No final das palestras, eles também conhecem as viaturas utilizadas pelos federais.

As visitas começaram no início de maio com o Consciência Cidadã, no qual as seis escolas participantes do programa foram conhecer a sede. Essa é a segunda etapa do projeto e acontece após o ciclo de palestras nas escolas.

Juliana Coutinho, da Gerência de Saúde, Prevenção e Educação e responsável pelo programa no município, explicou que a visita gera muita curiosidade e inspiração entre os alunos: “Além deles conhecerem melhor o trabalho que é feito, os alunos saem com muito aprendizado, ficam encantados pelo trabalho dos cães farejadores e adoram registrar todos os momentos. Muitos saem de lá querendo ser um policial federal”, contou.

Programa Consciência Cidadã

O programa da Secretaria Municipal de Educação, em parceria com a Grande Loja Maçônica do Espírito Santo, está acontecendo em seis Unidades Municipais de Ensino Fundamental.

Os alunos participaram de um ciclo de palestras, visitaram a Polícia Federal e agora estão desenvolvendo projetos de ações voluntárias e cidadãs, sobre um tema de relevância na escola e na comunidade do entorno.

As escolas participantes são: UMEF ULISSES ÁLVARES, UMEF MARINA BARCELLOS, UMEF DES. FERREIRA COELHO, UMEF MARIA ELEONORA, UMEF ZDMEA CAMARGO E UMEF ALY DA SILVA