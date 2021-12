A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), informa que inicia nesta segunda-feira (29), o período de cadastramento para os interessados em participar do chamamento de ambulantes e ponto fixo.

Segundo a prefeitura, entre as categorias estão: bebidas, coco, salgados, doces, pipoca, churrasquinho, milho e derivados, churros, salada de frutas, jet banana, stand-up, caiaque, artesanato, artigos de praia, hot-dog, gelados, tatuagem de hena e tererê, locação de cadeiras e ombrelones. Para participar é preciso preencher a requisição que consta em edital, disponível no link: 20211119085007-edital-002-2021.pdf (guarapari.es.gov.br)

Ainda de acordo com a prefeitura, o participante não pode ter outra autorização válida de ambulante no município de Guarapari, pois todas as autorizações são de caráter pessoal e intransferível. O período para análise dos requerimentos vai até 10 de dezembro. A publicação do resultado parcial será divulgada em 17 de dezembro de 2021.

Mais informações também poderão ser obtidas na sede administrativa da Septran, localizada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, Praia do Morro, Guarapari/ES, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

“Durante o verão nossa fiscalização será intensificada e nossa equipe está recebendo reforços para isso. Só poderão trabalhar aqueles que tiverem legalmente cadastrados no município. É preciso que todos que frequentam nossas praias adquiram somente produtos vendidos por ambulantes credenciados, todos eles possuem crachá e estão devidamente uniformizados, somente assim vamos combater a clandestinidade e ter produtos de procedência nas orlas”, finalizou o Secretário de Postura e Trânsito, Luiz Carlos Cardozo Filho.