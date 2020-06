Anchieta foi o município do Espírito Santo onde mais choveu nas últimas 24 horas. A cidade contabilizou 99 milímetros de chuva, de acordo com as medições Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cepdec).

Por conta da quantidade de chuva que caiu em um curto espaço de tempo e a previsão de mais chuva, o município segue em alerta moderado para o risco de movimentações de massas.

As pessoas que moram perto de rios ou encostas devem ficar atentas e, observando qualquer anormalidade, comunicar imediatamente à Defesa Civil Municipal ou a Guarda Municipal pelo 153 ou 199. Outro telefone da Defesa Civil é o 28 3536-2525. A Defesa Civil está monitorando locais que podem apresentar perigo à vida e desobstruindo estradas onde caíram árvores.

Segundo o Incaper, nesta terça-feira o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável em todo Espírito Santo. O sol aparece entre muitas nuvens e chove, em alguns momentos, em todas as regiões. A temperatura diminui em todo Estado.