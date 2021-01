Há 29 anos sendo referência no ensino de qualidade e com excelente índice de aprovação nas melhores universidades do Brasil, o Maxime Centro Educacional está com matrículas abertas para o ano letivo de 2021. Do berçário ao ensino médio, a escola retorna as aulas de forma híbrida, na próxima segunda feira (01), obedecendo todas as regras estabelecidas pela OMS.

“O ensino híbrido é a forma que finalizamos o ano de 2020, ou seja, os pais que já estão seguros de enviar seus filhos à escola, podem enviar, pois a escola está adaptada e seguindo todos os protocolos de segurança, como uso de máscara, álcool, temperatura, distanciamento e com restrições no compartilhamento de materiais em atividades coletivas. Já os alunos que optarem pela aula não presencial, poderão acompanhar de casa, interagindo e tirando dúvidas com os professores, na aula ao vivo”, informou Pedro Henrique Lucci, diretor e professor do Maxime.

Parcerias Educacionais. A fim de motivar projetos pedagógicos diferenciados e capazes de contribuir com maior eficiência e eficácia educacional, para a formação dos alunos, a escola mantém grandes parcerias que elevam a qualidade do ensino, como:

Material didático Rede Pitágoras

Inglês Number One

Escola da Inteligência (Programa educacional que desenvolve a educação socioemocional fundamentada na teoria do Dr. Augusto Cury)

Árvore de livros (acervo com mais de 10 mil livros, revistas, jornais do mundo inteiro e que os alunos podem acessar a qualquer hora e em qualquer lugar)

Matific (plataforma de matemática online e interativa com atividades práticas que desenvolvem o raciocínio lógico-matemático)

Zoom (Robótica educacional e educação maker)

Estante Mágica (Projeto de incentivo à leitura, no qual o aluno escreve, ilustra e publica o próprio livro)

Intercâmbio Educacional

Atividade Extraclasse. Além das aulas didáticas, o Maxime oferece atividades extraclasse, como capoeira com o mestre Cotta, jiu-jitsu, com o professor Thiago Oliveira, ballet da academia Korpus, ginástica rítmica com Ana Paula Ribeiro, e o basquete, pelo professor Alexandre. Todas elas são ministradas na estrutura do Maxime sede, sem a necessidade de deslocamento dos pais e alunos, o que torna uma comodidade para os alunos que desejam fazer uma atividade extra.

Maxime Junior. O Maxime Junior está localizado na Prainha e recebe alunos de 06 meses a 5 anos, com um ensino integral e semi-integral, de 7h às 18h30, conforme a necessidade dos pais. Também com uma infraestrutura de qualidade, com parquinho, salas de aulas climatizadas e com banheiros, refeitórios e cardápio alimentar orientado por nutricionista.

