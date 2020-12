A cidade será representada pelo time Seleção Guarapari, que irá enfrentar o time Cosmo, em Viana. A partida de ida será disputada às 20 horas desta quinta-feira (10) e a volta será no dia 20 deste mês, às 15 horas no Campo Aliança, em Guarapari.

O presidente do time, Paulo Roberto de Souza, mais conhecido pela população como Paulinho Groove, comentou um pouco sobre o time, os destaques e as expectativas para o torneio.

“Nós estamos com um time excelente, é a primeira competição após 12 anos de futebol parado em Guarapari e temos grandes chances de chegar até a final, mesmo enfrentando um time muito forte e um dos principais, nós temos grandes estrelas no nosso time que tenho certeza que irão se destacar e trazer a vitória”, comentou Paulinho.

Os destaques aos quais Paulinho se refere são: o goleiro Anderson Ferrarini, o centroavante Lucas Fernandes, que também é um dos artilheiros da competição e o zagueiro Jorginho de Perocão.

Os bons resultados do time passaram também pela ótima estratégia da diretoria e da comissão técnica, compostas por nomes importantes e especializados.

O Seleção Guarapari conta com o técnico Joel Júnior, que tem na comissão técnica Marcos Setiba, que também é chefe da delegação e Alef, que é diretor de relações do clube. Na parte da diretoria o time tem Caiê Hofstatter na liderança, Alexandre Dente como gerente de esportes e Paulinho Groove como presidente.

Ainda segundo o presidente, o time contou com apoios de extrema importância da faculdade Multivix, que pagou a inscrição dos atletas, da Danuzio Astore, que ajudou com materiais esportivos e da Prefeitura de Guarapari, que disponibilizou uma van para o transporte do clube até os locais da competição.

O torneio da Copa Metropolitana contou com a participação de 12 times, das cidades da Serra, Guarapari, Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana, e se encaminha para sua fase final, que será no dia 27 de dezembro, às 10 horas da manhã e com formato de jogo único no estádio Araripe.