Com o objetivo de fortalecer e apoiar a cultura local, o Portal 27 fechou uma parceria com o grupo de teatro Trupe Maratimba, e vai transmitir uma apresentação de teatro promovido pelo grupo. A apresentação será nesta quarta-feira (30).

A transmissão será feita através do Instagram oficial do Portal 27, e será organizado por Priscilla Arranz, atriz profissional e produtora, integrante do grupo Trupe Maratimba. Segundo ela, essa é uma forma do grupo continuar trabalhando mesmo com a pandemia.

“Fomos afetados em meio a pandemia, já que fazíamos trabalhos sempre presenciais, então eu tive a ideia de montar um estúdio de teatro dentro do meu quarto, então eu consegui e é ele que eu uso, consigo mexer com a luz, com o som, faço diversos cenários”, comentou Priscilla.

O grupo conta que preferiu fazer lives por ser o mais próximo que chegariam dos trabalhos presenciais que eram feitos por eles em projetos, como o teatro de quintal, que reunia cerca de 300 pessoas para assistir a uma peça.

“Decidimos por live porque é o mais próximo do teatro que pode ser feito através do mundo virtual, já temos convidados ilustres que vão participar, e terá uma duração média de 25 minutos, sempre retratando sobre a nossa cultura e história, que é de Guarapari”, finalizou a atriz.

A Live irá ocorrer às 19 horas da próxima quarta-feira (30), no Instagram @portal27oficial

Por João Pedro Barbosa, estagiário.