A Associação de Motociclistas de Guarapari vai realizar uma festa para ajudar nas despesas de Marcelo Tedesco, motociclista acidentado recentemente em Guarapari. O motociclista, que foi arremessado para cima da calçada e sofreu fraturas, já passa por novas cirurgias.

O presidente da Associação, Neto Vidon esclarece a motivação do evento: “Nós sempre fazemos todo mês um “point” para comemorar com os aniversariantes do mês. Só que agora temos um intuito maior, que é arrecadar um dinheiro para ajudar o Marcelo.”

O evento será nesta quinta-feira (13), às 19h30, no Taberna Petiscaria e Lanchonete. Para cada Heineken 600ml vendida, são R$2,00 doados para o motociclista que se acidentou no início deste mês. A Banda T3 vai se apresentar tocando clássicos do rock. Márcio Yguer, vocalista do Clube Big Beatles, cantará com a banda.

SERVIÇOS:

Taberna Petiscaria e Lanchonete

A partir das 19h30min

Telefone: (27) 99668-2203

Av. Paris, Praia do Morro – Guarapari