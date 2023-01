Um sábado de ataques a ônibus na Grande Vitória. Durante a manhã um ônibus foi incendiado na Avenida Dante Michelini, na orla de Camburi. Ele fazia a linha 572, que liga os terminais Laranjeiras e São Torquato, quando três bandidos o abordaram e atearam fogo.

Os criminosos fugiram em seguida e não foram localizados. Não houve feridos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o combate às chamas. Por conta do incêndio, as pistas no sentido Centro de Vitória foram interditadas.

O segundo ataque aconteceu na Avenida Maruípe, próximo à Casa do Cidadão, no bairro Itararé. O terceiro foi incendiado a tarde na Avenida Leitão da Silva, também na altura do bairro Itararé.

Presos. Agindo rápido, a Polícia Militar e o Batalhão de Missões Especiais detiveram um homem de 21 anos e um adolescente de 15. Eles são suspeitos de envolvimento em um dos três incêndios à coletivos.

Segundo o secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, o menor confessou ter recebido ordens para cometer o crime. “Ao interrogá-los, o de 15 anos confirma que recebeu determinação para descer o morro e tacar fogo no ônibus, o de 21 anos disse que é fumador de maconha e que vive andando alí pela rua do bairro, que também ouviu que era pra descer e desceram”, disse o Coronel.

Morte. De acordo com a Sesp, os ataques foram motivados pela morte de Hiago Costa dos Santos, de 22 anos, durante um confronto com militares no Bairro da Penha na noite desta sexta-feira (6). Ele é conhecido como gerente do primeiro comando de Vitória. Hiago chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital

Ações. A Polícia Militar disse que está atuando de maneira conjunta para coibir que os criminosos atuem novamente. O comandante-geral da PMES, Douglas Caus, disse que foi solicitado apoio de policiais de folga, do batalhão de trânsito e demais forças de segurança. O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, afirmou que todos os envolvidos serão presos.