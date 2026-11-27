Fundada em 2015, a B Hora Engenharia vem consolidando sua atuação nas áreas de Engenharia de Segurança do Trabalho e Engenharia Ambiental, com foco em atendimento especializado, prevenção de riscos e cumprimento das exigências legais. Inicialmente criada como assessoria de comunicação, a empresa direcionou suas atividades para o segmento da engenharia em 2017, acompanhando as oportunidades relacionadas à implantação do eSocial na área de Saúde e Segurança do Trabalho (SST).

À frente da empresa, Bárbara Hora possui formação técnica em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, graduação e pós-graduação em Gestão Pública. O conhecimento sobre a administração pública tornou-se um diferencial, já que os órgãos públicos representam o principal público atendido pela empresa. O nome B Hora também carrega uma homenagem familiar ao avô da empresária, que trabalhou como motorista de ônibus e sofreu acidentes durante o exercício da profissão, história que reforçou seu propósito de atuar na prevenção de acidentes.

O portfólio inclui elaboração e gestão de documentos como LTCAT, PCMSO, PPP, LIP, PGR e GRO, avaliações de agentes químicos, físicos e biológicos, acompanhamento de perícias trabalhistas e assessoria técnica. Na área ambiental, a empresa atua com licenciamento, laudos e avaliação e controle de ruídos, oferecendo soluções como isolamento acústico de ambientes e envelopamento de máquinas.

Entre os diferenciais estão as visitas presenciais, o acompanhamento dos processos, a orientação aos setores de Recursos Humanos e a emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA de todos os nossos contratos. Os programas são registrados fotograficamente e atualizados anualmente, enquanto o atendimento aos clientes também é mantido por WhatsApp, de segunda a sexta-feira.

A qualificação profissional é outro compromisso da empresa, que investe em treinamentos e incentiva o aperfeiçoamento contínuo da equipe multidisciplinar, composta por profissionais das áreas de engenharia, meio ambiente, segurança do trabalho e Direito, além de estagiárias. Para a B Hora, uma gestão eficiente de segurança do trabalho vai além do cumprimento de obrigações legais: contribui para prevenir acidentes, reduzir afastamentos, evitar multas e diminuir riscos de processos trabalhistas. O atendimento é desenvolvido de acordo com as características de cada organização, considerando atividade econômica, número de funcionários e funções exercidas.

Entre os projetos para 2027 estão a incorporação da Inteligência Artificial aos processos internos, a formação de novos profissionais e a ampliação da presença da empresa no Espírito Santo. A meta é alcançar mais de 10% dos municípios capixabas. Com foco na qualidade técnica e no acompanhamento permanente, Bárbara destaca que a proposta da empresa é valorizar a engenharia como um serviço especializado, no qual conhecimento, responsabilidade e gestão contínua são fundamentais para garantir ambientes de trabalho mais seguros e proteger a saúde dos trabalhadores.

SERVIÇO:

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