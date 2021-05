A banda Tatto Falconi, criada em Guarapari há mais de 10 anos, e já tendo realizado turnês mundiais pela América do Sul e Europa, agora irá lançar o mais novo álbum, sendo o 19º da carreira, que mistura grandes clássicos do rock brasileiro e chileno. O grupo, formado por 4 integrantes, tem inspirações em bandas como Nirvana, Pearl Jam e Sound Garden.

A banda é formada por Giovanni Falconi Ossa (Voz e Guitarra), Rodolfo Flores (Guitarra) George Elso (Baixo) e Cristóbal Casarejos (Bateria). Juntos, os 4 já lançaram diversos álbuns e músicas, sendo mais conhecidos pelas canções “As Minas Pirão”, “Five Forces” e “Tourning Back”.

A Tatto Falconi nasceu em 2010 quando Giovanni, o cantor e guitarrista da banda, retornou à Guarapari. Após um tempo o pai dele, Jose Carlos Falconi ou “Bandeira” conhecido corretor de imóveis da cidade, faleceu. Em seguida morreu também o amigo de infância com quem tocava junto, Emanuel Finlayson. Isso resultou em uma longa depressão para o artista.

Quando conseguiu se recuperar, Giovanni escreveu e compôs diversas canções em inglês, espanhol e português e, em 2010, lançou o álbum Trayecto Infinito, começando oficialmente a banda. A Tatto Falconi tinha como os primeiros integrantes o próprio Giovanni Falconi (Voz e Guitarra), Rodrigo Burotto (Guitarra), Alvaro Moscoso (Baixo) e Sergio Urzua (Bateria).

Em 2011 fizeram seu primeiro show internacional, no Japão, e se apresentam no maior evento de música desse país, em Tokio. Em 2015 fizeram um tour pela Europa e América do Sul, onde se apresentaram em Madrid, Valência, Hamburgo e Berlin. Em setembro do mesmo ano eles iniciaram uma viagem pela América do Sul passando pelo México, Peru e outros países.

Atualmente a banda é integrada por Giovanni Falconi – Voz e guitarra (2010-presente), Rodolfo Flores – Guitarra (2016-presente), Cristóbal Casarejos – Bateria (2016-presente) e George Elso – Baixo (2016-presente).

No dia 29 de maio será lançado o novo álbum da banda, o 19º, chamado Conceitos Distantes, e estará disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, Deezer, Amazon music, Apple music, Tildal, Pandora, Youtube music e outros. A banda também pretende fazer lives para os fãs neste ano.

