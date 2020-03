O empreendedor capixaba que deseja modernizar a infraestrutura de seu negócio ou adquirir máquinas e equipamentos para atender às diferentes vertentes do segmento turístico conta com o apoio no Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes). Os recursos são fruto do Fundo Geral do Turismo (Fungetur), do Ministério do Turismo, que tem o Bandes como instituição repassadora exclusiva dos recursos no Estado.

Os financiamentos apresentam taxas de juros acessíveis, prazos longos e apoiam a implantação, a ampliação, a modernização ou a reforma de empreendimentos turísticos como hotéis, agências de viagens e parques temáticos, além da compra de máquinas e equipamentos.

Os equipamentos de lazer e poliesportivos (por exemplo: tirolesa, redes, travas, quadros, piscina, quadra poliesportiva) e os parques infantis podem ser financiados isoladamente na linha de máquinas e equipamentos ou como parte de um projeto de investimento.

Outros modelos de negócios voltados ao turismo também têm acesso aos recursos, especialmente bares, lanchonetes, cafés e empresas do ramo de hospedagem, com o Fungetur como alternativa para financiamento.

A linha é voltada ao apoio financeiro às empresas do setor turístico localizadas em todos os municípios capixabas, em projetos e investimentos voltados à melhoria da infraestrutura turística e que possam contribuir para a melhoria dos serviços prestados, geração de renda e aumento de oferta de empregos diretos e indiretos com a dinamização do setor turístico.

Informações sobre linhas de financiamento:

