O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terá, pela primeira vez em seus 89 anos de história, uma mulher na presidência. O anúncio foi feito ontem, quarta-feira (25) pelo governador eleito do Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que indicou Danielle Santos de Souza Calazans para assumir o comando da instituição financeira a partir de 2027.

A escolha representa um marco para o banco estadual e amplia a presença feminina em cargos estratégicos de liderança no Espírito Santo. Com experiência no mercado financeiro e na administração pública, Danielle terá entre os principais desafios a modernização da instituição, o fortalecimento de sua competitividade, os investimentos em tecnologia e inovação e a valorização dos colaboradores.

Ao anunciar a indicação, Pazolini destacou a importância de preparar o Banestes para acompanhar as transformações do setor financeiro, mantendo sua identidade regional e seu papel no desenvolvimento econômico capixaba. “É necessário um banco cada vez mais moderno, competitivo, inovador e próximo das pessoas, capaz de acompanhar as transformações do mercado financeiro sem perder sua identidade e sua vocação para fomentar o desenvolvimento do Espírito Santo. Temos história e também um futuro a construir”, afirmou o governador eleito.

A proposta da nova gestão é ampliar a capacidade de negócios do banco, melhorar a experiência dos clientes e fortalecer sua atuação junto a produtores rurais, empreendedores, empresas e famílias capixabas.

Fundado em 15 de outubro de 1937, o Banestes surgiu com foco em operações de crédito agrícola e fundiário, contribuindo para o financiamento da produção e o desenvolvimento econômico do Estado. Ao longo de quase nove décadas, a instituição diversificou suas atividades e expandiu sua presença, chegando aos 78 municípios capixabas.

Atualmente, o Sistema Financeiro Banestes reúne 2.343 colaboradores e conta com uma estrutura física de 723 pontos de atendimento, entre agências, postos, unidades de atendimento eletrônico e correspondentes bancários.

Quem é Danielle Calazans?

Empregada de carreira da Caixa Econômica Federal, Danielle Santos de Souza Calazans possui experiência em diferentes áreas do sistema financeiro e da administração pública. Na Caixa, ocupou os cargos de presidente interina e vice-presidente de Gestão Corporativa. Também atuou como secretária de Gestão do Ministério da Economia e diretora do Ministério da Fazenda.

Desde janeiro de 2023, integra o governo do Rio Grande do Sul, sob a gestão de Eduardo Leite, como secretária de Estado de Planejamento, Governança e Gestão. Na função, responde por áreas estratégicas, como planejamento, orçamento, gestão de pessoas, compras governamentais, patrimônio, tecnologia e governo digital.

Advogada, Danielle é mestre em Administração Pública e Gestão Governamental pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) e doutoranda na área de Administração Pública. Também possui pós-graduação em Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, especialização em Liderança e Gestão de Pessoas pela Fundação Getulio Vargas (FGV), além de formação complementar em Governança Corporativa e Gestão de Empresas Estatais.

Sua trajetória profissional reúne experiências em modernização administrativa, transformação digital, governança, eficiência operacional e gestão estratégica de pessoas.

A indicação para a presidência do Banestes ainda precisa cumprir os procedimentos de governança da instituição e receber a aprovação do Banco Central do Brasil.