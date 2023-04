O carnaval de 2023 trouxe grande fôlego para o setor turístico do Brasil em fevereiro, em especial para o turismo internacional. Segundo informações do Banco Central, os turistas estrangeiros injetaram US$ 529 milhões nas engrenagens da economia nacional no segundo mês do ano. A cifra representa o melhor resultado registrado em fevereiro dos últimos quatro anos. Na comparação com 2022, a movimentação é 10,6% maior. Quando a métrica parte de 2021, a alta é de quase 50%.

US$ 1,1 bilhão. Levando em conta o primeiro bimestre, o Brasil registrou a entrada de 1,5 milhão de turistas estrangeiros, que movimentaram US$ 1,1 bilhão na economia nacional. O dado de viajantes registrados pela Polícia Federal é o maior da série histórica iniciada em 2019, até então o melhor ano, quando 1,4 milhão entraram no país. Nesses dois primeiros meses, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 1,1 bilhão, o que supera a cifra dos dois primeiros meses de 2020 (US$ 1,060 bilhão), quando ainda não havia pandemia.

“No ano passado, a retomada do turismo internacional pós-pandemia, no Brasil, estava abaixo da média mundial, segundo dados da Organização Mundial do Turismo. A mudança de governo foi determinante para revertermos o quadro. O mundo quer vir ao Brasil porque agora reconhece um povo que respeita a democracia, tem responsabilidade climática, combate o racismo, respeita e valoriza sua diversidade, e quer com seu turismo contribuir para a consolidação desse Brasil”, disse o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Emprego e renda. Segundo Freixo, a entrada de dólares na economia com o turismo internacional (US$ 604 milhões em janeiro e US$ 529 milhões em fevereiro) tem ajudado o país a gerar emprego e renda. “É o foco de nosso trabalho: atrair novos turistas e qualificar esse turismo. Hoje o luxo para o turista europeu é ter acesso a experiências incríveis, autênticas. Eles procuram o turismo de base comunitária que permite viver a cultura daquela localidade e se conectar com a natureza. O Brasil tem potencialidades ainda pouco exploradas e o turista estrangeiro está interessado em nos visitar”.

NOVA GESTÃO – A estruturação dos destinos é um dos eixos estratégicos lançados pelo Ministério do Turismo para os primeiros 100 dias de governo. Entre as ações do plano está o financiamento de obras de infraestrutura turísticas pelo país, com um olhar atento para a retomada de obras paralisadas.

Serão retomadas ações de acessibilidade para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida como, por exemplo, a realização de uma pesquisa sobre o perfil desse turista e um mapeamento de empresas que ofereçam produtos e serviços com alternativas de acessibilidade.

“Começamos o ano com a missão de reconstruir o país e isso já começa a impactar o turista estrangeiro. Continuaremos firmes na estruturação e promoção dos nossos destinos para movimentar a economia, gerando emprego e renda para a população!”, afirmou a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

Uma ação já em andamento é o edital para seleção de cidades que participarão do projeto de implantação da Rede de Cidades Criativas, que vai selecionar 10 cidades (pelo menos uma de cada região) que terão consultoria na construção de um Plano de Transformação e apoio no planejamento de um sistema de gestão de Destinos Turísticos Inteligentes. Os interessados podem se inscrever até 21 de abril.