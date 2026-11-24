A Câmara Municipal de Alfredo Chaves alcançou um marco inédito em sua história ao conquistar o Selo Diamante em Transparência Pública, com 100% de aproveitamento no índice de avaliação. O reconhecimento foi obtido durante a gestão do presidente da Casa, vereador Josimar Piumbini, que também destaca a devolução de R$ 1,4 milhão aos cofres municipais, referente aos recursos remanescentes do Legislativo.

Filho de agricultor e de gari, Josimar Piumbini chegou à presidência da Câmara com uma trajetória ligada ao campo e às comunidades de Alfredo Chaves. Técnico em Agropecuária e Agrimensura, o parlamentar tem a agricultura entre as principais bandeiras de sua atuação política.

A conquista do Selo Diamante representa o reconhecimento do cumprimento dos critérios de transparência e acesso às informações públicas, consolidando um resultado histórico para o Legislativo municipal. O desempenho é atribuído ao trabalho conjunto dos nove vereadores e dos servidores da Câmara, que atuam nas atividades administrativas e legislativas.

Outro destaque da atual gestão é a devolução de R$ 1,4 milhão à Prefeitura de Alfredo Chaves. O valor corresponde a recursos que não foram utilizados pelo Legislativo e se soma a outras devoluções realizadas ao longo do ano.

Com a restituição, o montante fica à disposição do Executivo municipal, que poderá aplicá-lo em investimentos e serviços públicos, respeitando as regras orçamentárias.

Com os resultados, a Câmara Municipal encerra mais um ano legislativo registrando duas conquistas importantes: o reconhecimento máximo em transparência pública e a economia de recursos públicos, que retornam aos cofres do município.