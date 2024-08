Em Guarapari, policiais militares do 10º Batalhão, com o auxílio do cão policial Mike, apreenderam armas e drogas, e detiveram suspeitos em duas ocorrências distintas na tarde e noite desta segunda-feira (19).

Na tarde, durante patrulhamento no bairro Santa Rosa, a equipe abordou dois indivíduos em atitude suspeita. Um deles dispensou uma sacola contendo 24 pedras de crack. Durante a busca pessoal, foi encontrado R$ 128 em espécie. Os suspeitos assumiram a propriedade do material e indicaram outro local onde mais drogas estavam escondidas. Com a ajuda do cão policial Mike, foram localizadas 16 buchas de maconha e 24 pedras de crack.

Já à noite, a Força Tática recebeu denúncia de disparos de arma de fogo e tráfico de drogas no bairro Olaria. Ao chegarem no local, os policiais localizaram um indivíduo que tentou fugir, mas foi abordado. Próximo ao local onde ele se escondeu, foi encontrada uma pistola Taurus calibre .380 carregada com oito munições, 32 buchas de maconha, um pino de cocaína, R$ 110 em espécie e um celular. O cão policial Mike auxiliou nas buscas.

Todos os envolvidos nas ocorrências, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados para a delegacia.