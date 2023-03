O governador do Estado, Renato Casagrande, realizou, neste sábado (18), a entrega de 11 novas unidades de suporte básico (USB) para os municípios que compõem a Região Norte de Saúde, por meio do Consórcio Público da Região Norte do Espírito Santo (CIM Norte).

O Governo do Estado está investindo R$ 11,92 milhões na aquisição de 36 USBs que serão entregues de forma regionalizada e de acordo com o início de expansão do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192).

As primeiras unidades foram entregues aos municípios de Boa Esperança, Conceição da Barra, Jaguaré, Montanha, Mucurici, Nova Venécia, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo, São Mateus e Vila Pavão.

A ação aconteceu durante solenidade no município de São Gabriel da Palha, com a presença de prefeitos e do secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte. Por meio do Programa Samu para Todos, o Governo do Estado ampliou a cobertura do SAMU 192 para todos os municípios capixabas, fortalecendo a Rede de Atenção às Urgências e Emergências.

“Estamos aproveitando essa agenda para entregar 11 novas ambulâncias ao CIM Norte para melhorar o atendimento na região. As novas ambulâncias vão servir para darmos mais agilidade ao serviço, diminuindo o tempo de resposta, evitando paradas de manutenção e promovendo mais qualidade e segurança para o usuário e os trabalhadores do Samu”, afirmou o governador Casagrande.

O secretário Miguel Duarte reforçou que o Estado é uma referência nacional na cobertura dos serviços. “O SAMU 192 está presente em todos os municípios do Espírito Santo. O investimento em novas ambulâncias reforça nosso compromisso em promover ainda melhorias no serviço. Isso vai ao encontro do cuidado que o Governo do Estado tem para com todos os capixabas, fortalecendo um serviço muito importante para salvarmos vidas”, pontuou.

O subsecretário de Estado de Regulação do Acesso em Saúde, Gleikson Barbosa, explicou que novas entregas de ambulâncias serão realizadas nos próximos meses. “Buscamos sempre qualificar mais o SAMU 192 e o SUS capixaba. A previsão é que nos próximos meses mais 94 unidades sejam entregues aos demais municípios capixabas, sendo 72 básicas e 22 de suporte avançado, totalizando a compra de 130 unidades”, disse.

O Programa Samu para Todos faz parte da Política Estadual para a Rede de Urgência e Emergência — componente do Serviço Móvel de Urgência, instituída por meio do Decreto nº 4.548-R, de 16 de dezembro de 2019. A iniciativa do programa tem o objetivo de ampliar o acesso da população ao SAMU 192. Atualmente, por meio do programa, o Espírito Santo já conta com bases do SAMU 192 nos 78 municípios capixabas e uma cobertura de assistência de 100% no Estado.