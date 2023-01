O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, nesta sexta-feira (20), a primeira etapa das obras de reabilitação na Rodovia ES-060 em Setiba, no município de Guarapari . O trecho inaugurado compreende do Trevo de Setiba, na Rodovia do Sol, até a orla de Setiba. No total, serão investidos mais de R$ 11 milhões nas intervenções ao longo do trecho de 9,2 quilômetros de extensão localizados entre o trevo de Setiba e a Avenida Jones dos Santos Neves (ES-060).

O trecho inaugurado conta com nova pavimentação, calçada, faixa multiuso, baias e abrigos nas paradas de ônibus, além de sinalização horizontal e vertical. Também foi construída uma ciclofaixa, possibilitando o deslocamento seguro de ciclistas no trecho. Durante a visita ao local, o governador Casagrande falou sobre a importância de inaugurar a primeira etapa da obra.

“Viemos fazer uma visita técnica às obras e inaugurar essa parte que está pronta e já qualificou bastante a região, melhorando o acesso ao balneário de Setiba. Esse é um investimento importante na área de mobilidade, mas também na qualidade de vida, já que conta com faixa multiuso, ciclovia e calçada cidadã. Reestruturando, revitalizando e reabilitando essa via, embelezando ainda mais Guarapari para seus moradores e também para os turistas”, disse Casagrande.

Também estiveram presentes, o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães; o secretário de Estado de Turismo, Weverson Meireles; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus; os deputados estaduais Hudson Leal e Vandinho Leite; o deputado estadual eleito Zé Preto; o diretor-presidente do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto; além de lideranças da região.