A artista capixaba que vestiu Madonna realizou o primeiro “Fashion Show” no restaurante Barari, no último domingo, 11. Mesmo em meio ao tempo ruim, Chis Barreto conta que o evento foi um sucesso.

“O meu evento foi extraordinário, foi muito além das minhas expectativas e eu não tinha muita conexão aqui, porque eu estou aqui há pouco tempo e comecei a existir agora como como artista, como fashion designer”, afirmou.

Chris conta que foi muito abençoada no processo para conseguir as modelos. “Logo de início as pessoas se mostraram muito interessadas em querer participar, quando eu vi, já tinha várias modelos. Não eram profissionais, mas pessoas que já tinham tido certas experiências em passarela começaram a querer participar e confirmar. O auge dessa situação de encontrar modelos foi quando encontrei a agência de modelos da Renata Maria, que se mudou recentemente de Cachoeiro para Guarapari”, contou a artista.

Chris ficou muito feliz com a parceria da Renata. “Ela tem uma escola de modelos, teve um evento pela manhã e chegou com mais de vinte modelos para eu escolher no dia do meu evento. (…) Quando vi aquilo, achei incrível, parecia que eu estava em Nova Iorque fazendo um “casting”. As meninas começaram a desfilar e escolhi mais algumas. E o que foi mais interessante é que eu também queria modelos masculinos e ela tinha trazido e eu os conheci lá e foi perfeito que eles fizeram a participação fantástica no meu Fashion Show”.

Os imprevistos não desesperaram a artista. “Como choveu, nós tivemos que nos adaptar e criar a passarela de uma forma muito diferente do que eu tinha imaginado e de montar a loja também, mas tudo ficou perfeito, porque o tom do evento foi a boa vontade das pessoas, o positivismo, começando por mim, que não me desesperei, não negativei, quando eu vi que tudo saiu diferente do que eu pensava e as pessoas estavam com muita boa vontade”, afirmou.

Chris conta que sempre preza pela inclusão das pessoas. “Teve um momento muito especial. No final do meu Fashion Show apareceu uma senhora com seu filho, ele tem uma perna mecânica. Eles olharam dentro dos meus olhos e falaram: nós gostaríamos de participar do seu Fashion Show, porque nós somos resistência. Eu sobrevivi a um câncer e o meu filho ele vive com uma perna mecânica, nós podemos desfilar pra você? Eu disse imediatamente, claro, vocês serão muito bem-vindos e coloquei uns lenços em cima deles e eles entraram na passarela e foi um momento muito especial para mim, porque o meu ponto de vista como design como artista é inclusão em todos os sentidos. É quebrar padrões de beleza, quebrar padrões sociais e realmente empoderar as pessoas a fazerem elas se sentirem mais autênticas (…)”, declarou a designer.

Com o tema “O Pensador independente”, Chris quis passar a ideia de que somos seres pensantes e temos autonomia para controlar nossos pensamentos. “Eu me baseei nesse tema, porque uma das coisas que eu acho que eu descobri na pandemia foi a capacidade de a gente se reinventar. Eu tive que passar por todos os problemas que eu vivi, e estou por aqui, recomeçando a minha vida e eu estudei muito, li muito, me aprofundei muito para conseguir controlar os pensamentos de uma forma positiva”, afirmou. O tema foi esse, que nós escolhemos os nossos pensamentos, que a gente escolhe o que que é melhor pra gente pensar, que a gente não é uma massa de manobra, somos criativos.

Entre modelos e convidados especiais, Chris contou com aproximadamente 20 pessoas. A artista apresentou peças únicas, quadros e máscaras que, segundo ela, tinham mensagens positivas de autonomia.

Para Chris, o sentimento de expor sua arte no Brasil é incrível. “Eu expus a minha arte em todos os lugares, no mundo, na Europa, nos Estados Unidos, mas acho que dentro da minha terra natal e ter a capacidade de inspirar as pessoas, e ter uma resposta tão eloquente, me deu uma sensação de estar no lugar certo, de poder dividir o que aprendi (…). Estou muito feliz de estar de volta”, afirmou.

A artista está muito feliz com os resultados do evento. “Depois desse evento eu estou tendo realmente uma procura muito grande pelos meus produtos, uma aceitação muito grande das pessoas que irem querer comprar minhas peças, meus quadros. (…) Uma das coisas também incríveis que está acontecendo nesse momento é que eu fui convidada para participar semanalmente do programa da Priscila Anderson da TV Guarapari, o Estética e Saúde para ser apresentadora e realmente dividir com ela esse programa. (…) Vamos poder fazer correspondência com Nova Iorque, Califórnia, porque tenho muitos contatos. Estética e saúde têm tudo a ver comigo. E eu sei que vai ser assim, um grande sucesso e eu vou poder realmente somar com a Priscila, contribuir muito. Por isso eu estou muito muito feliz”, finalizou.