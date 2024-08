Segunda-Feira é dia de você ter informações para crescer a sua empresa aqui no Portal 27.

E eu, Rogério Lima da Seu Amigo Agência Digital quero te ajudar a alcançar êxito no seu ramo empresarial.

Hoje, iremos falar sobre “Customer Relationship Management” (CRM), ou traduzindo, Gestão de Relacionamento com o Cliente. Esse Gerenciamento é uma estratégia essencial para qualquer negócio que deseja construir relacionamentos duradouros e significativos com seus clientes.

O CRM envolve o uso de tecnologia básica e práticas simples para gerenciar e analisar interações com clientes, com o objetivo de melhorar a satisfação e fidelidade.

É uma abordagem que permite que as empresas conheçam melhor seus clientes, antecipem suas necessidades e personalizem suas ofertas e comunicações.

Mas afinal, o que é CRM?

De forma simplificada, CRM é um sistema que ajuda as empresas a gerenciar suas interações com clientes atuais e potenciais. Ele coleta dados de diferentes pontos de contato — como compras, histórico de atendimento, dados do cliente e até interações nas redes sociais — e os organiza de maneira que permita a personalização do atendimento.

Imagine uma loja que conhece seus hábitos de compra, lembra-se do seu aniversário e oferece promoções especiais que realmente lhe interessam? Imaginou? Pois é, esse é o poder do CRM!

Fui vítima de um CRM certeiro

Esta, que é a Semana do meu aniversário, recebo muitos e-mails de várias plataformas grandes como Shopee, Mercado Livre, entre outras.

Mas uma mensagem personalizada, vindo de uma empresa local me chamou atenção: Tem alguns anos que não frequento e nem peço nada deste local e a forma que eles me enviaram a mensagem (via WhatsApp) foi uma surpresa agradável, que me fez sentir valorizado como cliente.

Mesmo não comprando (ainda) me senti obrigado a, até mesmo, divulgar nas minhas redes sociais essa inciativa e de como essa atenção aos detalhes e a personalização do atendimento me fizeram sentir que ainda fosse um cliente assíduo desta empresa.

E como as Empresas Devem Utilizar o CRM para Cativar Clientes?

Seguindo a maioria desses passos, você terá um diferencial entre seus concorrentes, como:

Personalizar: A chave para um CRM eficaz é a personalização. As empresas devem utilizar os dados coletados para criar comunicações e ofertas que sejam relevantes para cada cliente. Isso vai além de usar o nome do cliente em e-mails; trata-se de entender suas preferências e comportamentos de compra para oferecer produtos e serviços que realmente atendam às suas necessidades.

Engajar de modo consistente: Manter um diálogo contínuo com os clientes é essencial. Isso não significa bombardear o cliente com mensagens, mas sim fornecer informações valiosas e relevantes em momentos oportunos. Por exemplo, enviar um lembrete de um produto que o cliente costuma comprar ou sugerir novos produtos baseados em suas compras anteriores.

Lembrar de Datas Especiais: Celebrar momentos importantes na vida dos clientes, como aniversários, é uma excelente maneira de fortalecer o relacionamento. Oferecer um desconto especial, cupons ou um presente de aniversário demonstra que a empresa valoriza o cliente e está atenta aos detalhes que importam para ele.

Feedback e Melhoria Contínua: Use o CRM para coletar feedback dos clientes sobre suas experiências permite que as empresas façam melhorias contínuas em seus produtos e serviços. Mostrar que a opinião do cliente é valorizada e que ações são tomadas com base nesse feedback ajuda a construir confiança e lealdade.

Torne o CRM o braço da sua empresa

A tecnologia é um pilar fundamental de um bom CRM. CRM’s modernos oferecem uma gama de funcionalidades que facilitam a coleta, análise e utilização dos dados dos clientes.

Esses sistemas podem automatizar muitas tarefas, como o envio de e-mails personalizados, o rastreamento de interações com clientes e a análise de padrões de compra.

Isso não só melhora a eficiência operacional, mas também permite que as empresas ofereçam um nível de personalização que seria impossível de alcançar manualmente.

Sem contar que existem muitos que são gratuitos e você terá apenas a função de preencher os dados.

E como crio uma Estratégia de CRM Eficaz?

Implementar uma estratégia de CRM eficaz requer planejamento e uma abordagem centrada no cliente. Por isso, é fundamental que você faça alguns ajustes como:

Definir Objetivos Claros antes de implementar um sistema de CRM na sua empresa como aumentar a fidelidade do cliente, melhorar a satisfação, aumentar as vendas ou todos esses objetivos juntos;

Escolher o CRM certo para sua empresa: Você pode até utilizar os gratuitos, mas terá que saber se ele irá te atender. Existem muitas opções disponíveis, cada uma com suas próprias características e benefícios.

Treinar a sua Equipe é uma obrigação, afinal, o CRM só será eficaz se a equipe souber como usá-lo corretamente. Deste modo, é preciso saber como inserir e analisar dados, como usar as ferramentas de personalização e como interagir com os clientes de forma eficaz.

Monitore e Ajuste após a implementação para ajustes nas estratégias de comunicação e marketing.

Para finalizar…

Lembre-se que o CRM é uma ferramenta poderosíssima e, ao personalizar comunicações, reconhecer momentos importantes e engajar de maneira consistente, as empresas podem construir relacionamentos mais fortes e duradouros.

A Seu Amigo Agência Digital recomenda o uso do CRM (nem que seja uma planilha do Excel com os dados dos seus clientes) e cria ações direcionadas conforme o seu público alvo. Entender o seu cliente é o primeiro passo para o Sucesso.

Temos mais de 20 anos de experiência em marketing de conteúdo e em relacionamento com o cliente, por isso, convido você a explorar como a Seu Amigo Agência Digital pode ajudar sua empresa a desenvolver uma estratégia de marketing eficaz seja orgânico, pago ou, omnichannel.

Entre já em contato através deste link.

No meu Instagram estou fazendo um VEDA (Video Every Day in August ou Vídeo todo dia em Agosto) com insights para empresários. Acompanhe e Siga agora: @‌orogeriolima.