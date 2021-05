A prefeitura de Guarapari divulgou que nesta quinta-feira (13) foram entregues duas novas ambulâncias, adquiridas pelo município, para atender a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari (UPA). Segundo a prefeitura, o valor do investimento é de 434 mil reais.

A foto divulgada pela prefeitura traz a Secretária Municipal de Saúde, Alessandra Albani, recebendo as chaves do prefeito Edson Magalhães e agradecendo. “Estamos muito felizes com esses investimentos na saúde, as ambulâncias chegam em um momento de pandemia, em que as demandas aumentaram e essas ambulâncias serão muito bem aproveitadas no atendimento à população”, disse Alessandra.

O prefeito ressaltou a importância desse investimento. “Essas ambulâncias serão utilizadas para o atendimento dos pacientes da Unidade de Pronto Atendimento. O objetivo é atender a população de forma ainda mais rápida e com mais conforto. Nós sabemos que enfrentar essa pandemia não tem sido fácil para ninguém e essas ambulâncias irão trazer ainda mais agilidade no atendimento”, finalizou o prefeito.