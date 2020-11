A Prestação de Contas Anual (PCA) do presidente da Câmara Municipal de Guarapari, vereador Enis Gordin (PSB), referente ao exercício de 2019, foi julgada como regular pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). Os detalhes do processo podem ser visualizados clicando aqui.

Em seu relatório o conselheiro Domingos Augusto Taufner ressaltou que a aprovação das contas já havia sido recomendada pela Área Técnica do Tribunal de Contas e pelo Ministério Público de Contas e afirmou que iria acompanhar as decisões anteriores. “Ante todo o exposto, acompanhando o opinamento da Área Técnica e do Ministério Público de Contas, VOTO por que seja adotada a deliberação que ora submeto à apreciação deste Colegiado”.

Com base no relatório, os demais conselheiros do TCE-ES aprovaram a prestação de contas do presidente. “Ante as razões expostas pelo Relator, em Julgar REGULARES as contas da Câmara Municipal de Guarapari, referente ao exercício financeiro de 2019, sob a responsabilidade do Sr. Enis Soares De Carvalho, nos termos do inciso I, do artigo 84, da Lei Complementar 621/2012, dando quitação ao responsável, nos termos do art. 85, do mesmo diploma legal”.

A aprovação das Contas é considerada, pela assessoria do vereador, “mais um resultado positivo do trabalho realizado em 2019, quando a Câmara buscou dar mais transparência a seus atos e para isso reformulou o Portal Oficial e o Portal da Transparência e criou o Portal da Controladoria”. Também foram criadas por Enis as iniciativas do aplicativo Câmara na Palma da Mão da transmissão das sessões ao vivo nas redes sociais, dentre outras ações, segundo informações da Diretoria da Casa de leis.