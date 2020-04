O Espírito Santo tem 430 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até este domingo (12). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados, 41 pacientes já estão curados, 308 estão em isolamento residencial e 67 estão internados, sendo 44 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Quatorze óbitos foram confirmados e sete seguem em investigação.

As mortes registradas neste boletim são: uma mulher de 85 anos e outra de 94 anos, ambas moradoras de uma Instituição de Longa Permanência (ILP), em Vitória; um homem de 37 anos, morador da Serra, que estava internado no Hospital Dr. Jayme, na Serra; um homem de 68 anos, morador de Cariacica, que estava internado em hospital filantrópico de Vila Velha; e uma mulher de 93 anos, moradora da Serra, que estava internada em hospital particular, em Vila Velha, cujo óbito foi registrado nesse sábado (11). Todos eles tinham algum tipo de comorbidade.

Brasil. Subiu para 22.169 o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil. Nas últimas 24 horas foram 1.442 novas confirmações. O número de óbitos também aumentou, agora são 1.223, representando uma taxa de letalidade da doença no Brasil de 5,5%. Os números estão consolidados com as informações que foram repassadas pelas Secretarias Estaduais de Saúde ao Ministério da Saúde até às 14h deste domingo (12).

A maior parte dos casos no país está localizada no estado de São Paulo, com 8.755 casos confirmados e 588 mortes, seguido do Rio de Janeiro, com 2.855 casos e 170 óbitos. Apenas o estado de Tocantins não tem, até o momento, nenhum óbito pela doença, mas também registra casos confirmados, assim como os demais estados brasileiros.

A taxa de incidência da doença no Brasil, que considera a quantidade de casos registrados para cada um milhão de habitantes, é de 105. Ao todo, seis unidades da federação estão acima desta média: Amazonas (287), Amapá (267), Distrito Federal (201), São Paulo (189), Ceará (182) e Rio de Janeiro (164).

Já em relação ao coeficiente de mortalidade, que registra o número de óbitos no país para cada um milhão de habitantes, atinge o patamar de 6. Com base nesta taxa, quatro estados possuem coeficientes de mortalidade que ultrapassam a taxa nacional: Amazonas (15), São Paulo (13), Rio de Janeiro (10) e