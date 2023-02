No começo deste mês o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo (Crea-ES), esteve em Guarapari para averiguar a situação, constatou e alertou a prefeitura de Guarapari, através de ofício, para o risco iminente de quedas e acidentes aos frequentadores da Praia da Areia Preta.

Vistorias técnicas. A decisão foi tomada após vistorias técnicas e fiscal do Conselho no muro do calçadão da Praia. O município também será alertado sobre a falta de acessibilidade no local. “Estamos mais uma vez sinalizando ao município a necessidade de correção e adequação da estrutura do muro a fim de evitar o avanço da erosão e o comprometimento da segurança da estrutura e da comunidade”, disse o presidente da instituição Eng. Jorge Silva, que, demandado por denúncias feitas ao Crea-ES, escalou profissionais do Conselho para vistoriar a área.

Rachaduras. Em março de 2022, o muro de arrimo do local cedeu após apresentar rachaduras devido ao avanço do mar. Na ocasião, a área foi interditada e a equipe multidisciplinar do Crea-ES realizou uma vistoria para avaliar os riscos de colapso da estrutura. Agora, o novo muro, construído há menos de um ano, preocupa os moradores e pedestres da Praia da Areia Preta.

Guarda-corpos Segundo o Crea-ES, durante a ação realizada no último dia (3), as equipes concluíram que a estrutura da obra requer ajustes e ainda precisa ser finalizada. Entre as pendências observadas pelos especialistas destacam-se a falta de isolamento, inacessibilidade, inexistência de escadas e guarda-corpos na extensão da obra executada, além de trincas e fissuras em vários pontos de extensão do muro.

Projetos. O Crea-ES solicitará à Prefeitura do Município e a empresa responsável pela execução da obra a apresentação dos projetos com os respectivos nomes dos responsáveis técnicos. “Durante a vistoria não foi possível contrapor os dados do projeto com as informações relacionadas à execução do serviço, uma vez que não foram encontrados no local documentos que identificassem os responsáveis técnicos pelos projetos, apenas a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável pela execução do serviço que, inclusive, prestou esclarecimentos e contribuiu durante a vistoria”, disse o Gerente de Relacionamento Institucional do Crea-ES Eng. Civil, Ambiental e de Segurança do Trabalho Giuliano Battisti.

Sem iluminação. Outro alerta que será emitido ao poder público municipal diz respeito à iluminação do local. “Após o início da execução da obra, um poste de iluminação foi retirado daquela região. A medida tornou-se um risco para os cidadãos que transitam pelo lugar, aumentando muito a possibilidade de quedas, especialmente no período noturno”, relatou Giuliano. A iluminação tem sido fornecida e mantida pelo condomínio de forma provisória.

Resposta. A prefeitura explicou que “A Secretaria de Obras está acompanhando a situação, e nesta semana em visita técnica com a Defesa Civil Municipal, foi constatado que o descalce do muro não compromete a estrutura da engenharia e a fissura apresentada já foi tratada. O Guarda Corpo será instalado em breve no local. A equipe de manutenção irá verificar a situação da calçada e escada na próxima semana.”