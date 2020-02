Os estudantes contemplados no programa Nossa Bolsa terão um apoio maior para concluir o curso de formação superior. Emenda do deputado estadual Sergio Majeski (PSB), aprovada no Plano Plurianual 2020-2023 do Governo do Espírito Santo, direciona R$ 10 milhões para auxiliar na aquisição de livros e materiais de estudo, bem como amenizar outras despesas do aluno até a conclusão da graduação.

Um modelo para efetivar o repasse poderá ser a volta do pagamento da ‘Bolsa-Dedicação’ aos estudantes contemplados na modalidade integral do Nossa Bolsa. Quando estava em vigor, o estudante recebia trimestralmente o valor de R$ 300.

“Investir em educação e na qualificação das pessoas traz retorno para toda a sociedade. Muitos estudantes de baixa renda iniciam o curso superior, mas por uma infinidade de motivos acabam tendo dificuldades para permanecer e concluir a formação. A liberação desse recurso é um apoio fundamental, capaz de garantir a realização do sonho de toda uma família”, destaca o deputado Majeski.

Com o Nossa Bolsa, o Governo do Estado concede vagas para estudantes que desejam cursar a graduação em Instituições de Ensino Superior privadas, mas não possuem condições de custear os estudos. O objetivo é promover a inclusão e o desenvolvimento social e educacional, por intermédio do conhecimento.

De acordo com a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES), que coordena as ações do programa, para 2020 serão ofertadas 1.700 bolsas em 39 instituições particulares. As inscrições estavam programadas para começar nesta quarta-feira (29), mas devido aos erros na correção das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a suspensão da divulgação dos resultados do Sistema Integrado de Seleção Unificada (SiSU), o Governo do Estado decidiu adiar as inscrições por tempo indeterminado.

O Nossa Bolsa, ampliado para beneficiar alunos da rede pública, além da graduação, vai ofertar também bolsas de iniciação científica e de mestrado.