Nesta segunda (23), o titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC) de Guarapari, delegado Guilherme Eugênio, frustrou um roubo ao pedágio da Rodovia do Sol, no bairro Recanto da Sereia, em Guarapari. Ele estava a caminho de casa quando se deparou com o crime em andamento.

“Dois homens em uma moto vermelha renderam o arrecadador que trabalhava em uma das cabines e exigiram dinheiro. Eu estava aguardando para pagar o pedágio quando constatei o crime em andamento. Imediatamente, me identifiquei como delegado e dei voz de parada, mas os suspeitos fugiram em direção ao Parque Estadual Paulo Cesar Vinha”, relatou delegado Eugênio.

O delegado contou que pediu apoio, por meio do Ciodes, e acionou policiais da Deic, enquanto seguia a dupla até a área de mata do parque. Lá os assaltantes abandonaram a motocicleta e o dinheiro roubado, e fugiram em direção à praia. Parte do valor roubado foi recuperado e a moto apreendida.

“Enquanto estávamos no local, duas mulheres se aproximaram afirmando serem parentes do assaltante, que pilotava a moto e que receberam a informação de que ele tinha sido baleado. Essa informação não se confirmou. Naquele mesmo momento iniciamos as diligências para identificar os assaltantes e fomos até a residência daquele cujos parentes compareceram ao local do fato, mas ele não foi encontrado”, explicou o delegado. Confira o vídeo.

Suspeito preso. A equipe da Deic de Guarapari deu continuidade aos procedimentos e, na tarde desta terça-feira (24), o suspeito que pilotava a moto foi localizado escondido na casa de parentes, em Guarapari. O homem, de 22 anos, foi conduzido à delegacia, onde confessou o crime de ontem (terça-feira) e afirmou que esta era a segunda vez que roubava o pedágio de Guarapari.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de roubo majorado e é investigado em outros quatro inquéritos que apuram roubos ao mesmo pedágio, todos neste ano. O outro suspeito ainda não foi localizado. As investigações continuam em andamento e a população pode contribuir com informações por meio do Disque-Denúncia 181.