A Polícia Civil, por meio da equipe da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) participou, nessa quinta-feira (05), da primeira edição do ano da operação “Maria’s”. A ação foi realizada pelas Polícias Civis de todo o País. Somente no Espírito Santo foram presos 17 autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. Em relação aos números nacionais, as prisões contabilizam 332 presos, incluindo os do Espírito Santo.

Foram cumpridos 17 mandados de prisão e cinco de busca e apreensão na Região Metropolitana, com destaque para Cariacica, onde cinco mandados foram cumpridos. Os municípios de Linhares, São Mateus e Marechal Floriano também registraram prisões. A operação também apreendeu uma espingarda, munições calibre 38 e envelopes para munições.

Sete dos mandados de prisão eram referentes aos crimes de lesão corporal, quatro por descumprimento de medida protetiva, três por ameaça, um por estupro, um por violação ao domicílio e um por divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente.

“A Polícia Civil do Espírito Santo foi a criadora da operação ‘Maria’s’. Em 2019, foram realizadas seis fases da operação que resultaram na prisão de 389 homens agressores no Estado. Diante do nosso bom resultado, a ação passou a integrar o conjunto de estratégias do Conselho Nacional de Chefes de Polícia (CONCPC) e a ocorrer em todo o País. Certamente ocorrerá outra ainda neste primeiro semestre e duas edições também no próximo”, afirmou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

Segundo a chefe da Div-Deam, delegada Cláudia Dematté, a operação foi pensada e idealizada pela Divisão para trabalhar na repressão de homens autores de violência que insistem em praticar crimes contra a mulher, sejam crimes resultantes de violência doméstica e familiar, sejam crimes contra a dignidade sexual.

“As mulheres continuam sofrendo violência e discriminação, simplesmente por serem mulheres, em alguns casos tendo suas vidas ceifadas. Precisamos trabalhar com a prevenção e na desconstrução desses casos resultantes de uma cultura patriarcal e machista, mas a repressão é importante e continuará sendo feita pela Polícia Civil com muito rigor”, destacou Cláudia Dematté.

A ação é uma iniciativa do Fórum Permanente de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do ConCPC e foi planejada em razão da proximidade do Dia Internacional da Mulher, que acontece neste domingo (08). No Espírito Santo, cerca de 60 policiais, disponibilizados em 16 viaturas, participaram da operação, que contou com agentes da Div-Deam, da Superintendência Interestadual de Capturas (Supic), da Superintendência dePolícia Especializada (SPE), da Divisão Especializada da Região Metropolitana (DIV-DERM) e da Delegacia de Conceição da Barra.

Divisão Especializada de Atendimento à Mulher

Criada em abril de 2018, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Div-Deam) realizou o total de 1.974 prisões, 1.178 denúncias a mais que no ano de sua criação. Foram 1.585 em flagrante, 8.768 inquéritos policiais instaurados, com 6.244 inquéritos concluídos e relatados, além de 151 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos e 8.904 medidas protetivas de urgência (MPU) solicitadas. Nos municípios onde há Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher foram registrados o total de 16.169 boletins de ocorrência (BOs).

“Que não tenhamos a falsa impressão de que esse aumento se deu em virtude do aumento do número de casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois infelizmente essa violência sempre existiu, fruto de uma sociedade de cultura patriarcal e machista”, analisou a titular da DIV-Deam, delegada Cláudia Dematté.