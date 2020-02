A dengue foi a responsável pela morte de 41 pessoas no Espírito Santo em 2019. O número é duas vezes maior do que o registrado no ano de 2018, quando 18 mortes foram confirmadas.

Em Guarapari, o crescimento do número de casos não foi diferente. No começo do ano passado, somente nos três primeiros meses, a cidade registrou 624% de casos a mais, do que no mesmo período do ano passado.

A dengue é uma doença viral transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que se produz em ambientes com água limpa e parada. O verão é considerado o período mais favorável à reprodução do mosquito.

Os cuidados no combate ao mosquito, devem durar todo o ano, inclusive, em período de chuvas. A maior parte dos criadouros do mosquito são encontrados dentro das residências, e seus ovos podem resistir por aproximadamente dois anos em ambiente seco. Ou seja, se o local em que ele foi depositado – uma garrafa, um pratinho de vaso de planta, por exemplo – não for eliminado, o ovo ficará ali esperando uma oportunidade para eclodir, ou seja, quando chover.

Os sintomas são comuns no diagnóstico da doença, e alguns medicamentos são proibidos no tratamento.

Sintomas:

– Febre alta > 38.5ºC

– Dores musculares intensas

– Dor ao movimentar os olhos

– Mal estar

– Falta de apetite

– Dor de cabeça

– Manchas vermelhas no corpo

Veja o vídeo sobre a prevenção, os sintomas para o diagnóstico, e as primeiras informações para o tratamento.