Durante a ordem de serviço para a construção do Shopping Rural, ou seja, a nova feira dos produtores rurais de Guarapari no último sábado (8), o prefeito de Guarapari, Edson Magalhães (PSDB), mandou um suposto recado para os seus adversários.

“Não adianta alguém querer ficar aí andando pelos corredores dos tribunais querendo atrapalhar a vida do prefeito. Dispute no voto! É no voto”, disse ele citando as prévias dos americanos como exemplo de democracia.

A critica seria contra supostas ações contra ele nos bastidores políticos. Ainda segundo Edson. “Não podemos nos submeter a essa doutrina arcaica, essa doutrina ultrapassada que não condiz com a realidade do nosso país mais”, disse o prefeito citando ainda o socialismo como sistema ruim.

Batalha. A fala de Edson pode ser fruto da ação que ele fez, recorrendo à justiça, onde conseguiu uma Liminar contra o Tribunal de Contas do Estado (TCES), para suspender um parecer prévio do Tribunal (130/2018), que recomendou a rejeição das contas de quando Edson era prefeito em 2012.

O Tribunal de Contas (TCES) recorreu a justiça para derrubar essa Liminar. O assunto está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça do Estado (TJES). Se a liminar for derrubada, Edson pode cair na “rejeição” do Tribunal de Contas e com isso ficar com a Ficha Suja e sem poder disputar eleições ou assumir cargos públicos.