A brasileira Rayssa Leal conquistou, nesta segunda-feira (23 de novembro de 2026), o título da etapa de Utsunomiya, no Japão, da Copa do Mundo de skate street. Em uma decisão marcada pelo equilíbrio até os momentos finais, a skatista maranhense somou 176,03 pontos e assegurou a medalha de ouro à frente da australiana Chloe Covell, que ficou com a prata (175,13 pontos), e da japonesa Coco Yoshizawa, atual campeã olímpica, que terminou com o bronze (175,11 pontos).

A vitória ocorreu por uma margem inferior a um ponto entre as três primeiras colocadas. Para alcançar o topo do pódio em Utsunomiya, Rayssa obteve 89,11 pontos na primeira volta e executou uma manobra avaliada em 86,92 pontos na segunda tentativa.

Retorno aos Títulos Após 2024

A conquista representa o primeiro título de Rayssa Leal em competições da World Skate desde 2024, temporada em que venceu a Olympic Qualifying Series e o Campeonato Mundial em Roma.

O resultado também marca uma recuperação após o desempenho de outubro no Mundial de Assunção, no Paraguai, quando a brasileira encerrou a disputa na sétima colocação após competir enfrentando uma lesão no tornozelo. Em solo japonês, a atleta voltou a figurar no lugar mais alto do pódio em uma etapa de alto nível técnico do circuito internacional.