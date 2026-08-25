Eleitor com deficiência: Saiba como solicitar transporte adaptado gratuito para o dia da eleição no Espírito Santo

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) celebrou um termo de cooperação com a Secretaria de Estado de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) e a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES). A medida visa assegurar transporte gratuito e adaptado para eleitores com deficiência física que utilizam cadeira de rodas e não dispõem de condução própria nas Eleições 2026.

A prestação do serviço será realizada com a frota de veículos adaptados da Ceturb-ES e atenderá moradores dos municípios de Cariacica, Serra, Viana e Vila Velha. O atendimento dará prioridade aos usuários já cadastrados no programa Transcol + Acessível e a pessoas em situação de maior vulnerabilidade social.

Diretrizes e regras do programa

A ação faz parte do programa Seu Voto Importa, instituído pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por meio da Resolução TSE nº 23.753/2026. A norma regulamenta o suporte logístico a cidadãos que enfrentam restrições de mobilidade ou falta de transporte próprio.

Além dos veículos específicos para o público com deficiência, toda a rede do Sistema Transcol circulará com gratuidade para a população em geral nos dias de pleito, conforme as determinações estabelecidas pela Justiça Eleitoral.

Informações e orientações para o eleitor

Para consultar prazos, formulários de solicitação ou obter mais orientações sobre serviços e a logística eleitoral do estado, o cidadão pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo ou verificar as diretrizes nacionais no portal do Tribunal Superior Eleitoral.