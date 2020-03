Comemorar aniversário em meio a pandemia do coronavírus não está sendo fácil para a maioria das pessoas. Quem faz parte do grupo de risco, como é o caso do jovem João Victor Souza Ávila, que faz tratamento de Leucemia, o drama é ainda maior. Nem a namorada pôde participar.

E para que ele sentisse todo o carinho das pessoas que o admiram, a ideia foi gravar vídeos e mensagens para que a comemoração de seus 24 anos não passasse em branco. Até as enfermeiras do Hospital Santa Casa de Vitória, onde faz o tratamento de quimioterapia, enviaram mensagens de vídeo, o que deixou a mãe de João Victor, emocionada.

“Não esperávamos esse carinho todo. E elas lembraram do aniversário dele. Ele gosta de reunir a família em cada comemoração de vida, mas infelizmente, neste momento não pôde ver nem a namorada, porque ela continua trabalhando. Fizemos um bolinho, e comemoramos eu e ele. Foi emocionante ver as mensagens”, disse a mãe, Elizete de Souza, 47, conhecida por “Lisa”.

A namorada, Luana Grasser Serafin, 25, segue trabalhando em um supermercado na cidade. E o contato nestes últimos dias, ficou restrito ao celular.

João Victor foi diagnosticado com a doença em novembro de 2018. Sem ter o auxílio doença pelo INSS, a família precisa de ajuda financeira para prosseguir com o tratamento. Veja na matéria