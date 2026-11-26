O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como Débora do Batom, a comparecer à Cantata de Natal de seu filho. A apresentação está prevista para o dia 29 de novembro de 2026, em uma escola de Paulínia, no interior de São Paulo.

Na decisão, o relator destacou que a permissão de saída tem caráter provisório e vigora exclusivamente na data do evento, sem afastar o cumprimento das demais medidas cautelares estabelecidas contra ela.

“Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas no dia da realização do evento, em 29/11/2026, o que não dispensa a ré do cumprimento das demais medidas cautelares a ela impostas”, registrou o ministro.

Condenação e Medidas Cautelares

Débora foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e pela pichação, com batom, da frase “Perdeu, mané” na estátua A Justiça, situada em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

Desde março do ano passado, ela cumpre prisão domiciliar por ter filhos menores de idade. Entre as restrições impostas, a ré é monitorada por tornozeleira eletrônica, está proibida de utilizar redes sociais e não pode manter contato com outros investigados.