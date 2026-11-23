A dupla Chitãozinho e Xororó e a dupla Jorge e Mateus anunciaram a realização da turnê conjunta “Entretempos” para 2027. O projeto reúne a despedida dos palcos de Chitãozinho e Xororó — após o anúncio de aposentadoria — e o reencontro de Jorge e Mateus com o público após um período sabático longe das apresentações. A turnê estreia em março de 2027, percorre o país ao longo do ano com previsão de passar por mais de 20 cidades e já conta com 17 datas agendadas, incluindo apresentação em Cariacica (ES) no dia 16 de outubro.

A comercialização dos ingressos terá pré-venda em 3 de dezembro para clientes do Sicoob. Já a venda geral será escalonada em quatro dias consecutivos, conforme os grupos de cidades:

7 de dezembro: Grupo 1;

8 de dezembro: Grupo 2;

9 de dezembro: Grupo 3;

10 de dezembro: Grupo 4.

Cronograma de Shows Confirmados em 2027

Grupo 1

20 de março – São Paulo, SP

09 de abril – Belém, PA

10 de abril – Manaus, AM

01 de maio – Brasília, DF

Grupo 2

08 de maio – Uberlândia, MG

15 de maio – Cuiabá, MT

03 de julho – Goiânia, GO

10 de julho – Campinas, SP

Grupo 3

07 de agosto – Belo Horizonte, MG

18 de setembro – Maringá, PR

25 de setembro – Porto Alegre, RS

02 de outubro – Curitiba, PR

16 de outubro – Cariacica, ES

Grupo 4

23 de outubro – São José do Rio Preto, SP

27 de novembro – Londrina, PR

04 de dezembro – Rio de Janeiro, RJ

11 de dezembro – Ribeirão Preto, SP

Praças com Datas a Definir

Além das 17 apresentações já programadas, a organização informou que novas datas serão divulgadas em breve para Campo Grande (MS), Barretos (SP) e Salvador (BA).