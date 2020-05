O Portal 27 iniciou uma enquete de votação popular no Facebook a respeito de assuntos de Guarapari, Brasil e Mundo. O segundo tema foi: “Você acha que o prefeito Edson Magalhães está fazendo um bom trabalho no combate ao Coronavírus?”



Assunto. O Prefeito de Guarapari, Edson Magalhães, vem tomando algumas medidas diante da pandemia que acometeu, até o momento, 47 moradores. No dia 20 de abril, após polêmicas, o prefeito anunciou que reabriria o comércio da cidade. No dia 30 do mesmo mês, entretanto, diante da primeira morte pelo vírus em Guarapari, Edson afirmou que deve manter a suspensão das aulas até o final de maio e, em seguida, fez um apelo aos munícipes que só saiam de casa para serviços essenciais.

Enquete. De 424 leitores do Portal 27 que opinaram ou não a respeito do serviço de Edson Magalhães no combate à Covid-19, cerca de 61,55% votaram que o prefeito não está desempenhando um bom trabalho. Apenas cerca de 16,03%, entretanto, acham que Edson desenvolve um bom trabalho no combate ao novo coronavírus na cidade. 22,42% tiveram outras reações à enquete.

