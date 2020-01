O programa Estética e Saúde com seu quadro Movimento é Remédio conversa novamente com a fisioterapeuta Daiany Ricieri Mantovaneli. Ela fala sobre as dores no corpo. Veja a entrevista e saiba mais sobre o assunto. Confira o vídeo.

Sobre o Estética e Saúde. O programa Estética e Saúde é produzido pela TV Mares (Canal 13-RCA) (https://tvmaresguarapari.tk/) e fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. O programa também é reproduzido no site do Portal 27 e em nossas redes digitais.