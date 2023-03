A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo prendeu, na segunda-feira (20), o ex-policial militar Rômulo Augusto Calegari, de 53 anos, condenado por sequestro com resultado morte, do casal Carlos Antônio Comério, de 41 anos, e Maria Carmem Nieto Comério, de 39 anos. O crime ocorreu no dia 11 de abril de 2006, no município de Conceição da Barra, no norte do Espírito Santo.

A prisão foi realizada em Guriri, São Mateus, por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e do Centro de Inteligência e Análise Telemática Norte (CIAT Norte), em ação integrada com a Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip), da Secretaria da Justiça (Sejus).

Diante as informações preliminares de um possível paradeiro do procurado, a equipe policial comandada pelo delegado Alysson Pereira Pequeno, titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, seguiu até o balneário de Guriri.

“O alvo não foi encontrado no primeiro endereço checado pela equipe, todavia, novas diligências foram empreendidas e o detido foi localizado, próximo a sua residência e a um parque. A ele foi dado ciência da ordem Judicial. Também foi solicitada a presença da Polícia Militar para fazer a condução até o plantão da 18ª Delegacia Regional de São Mateus, para serem adotadas as medidas cabíveis”, disse o delegado.

O crime: Em abril de 2006, Carmem Maria Comério, de 39 anos, esposa do empresário, Carlos Antônio Comério, 41 anos, estava saindo de um salão de beleza, em Conceição da Barra, quando foi sequestrada dentro de seu veículo.

Três dias após o sequestro, o empresário saiu para pagar pelo resgate da mulher, quando foi morto com um tiro na cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo de Carmem não foi encontrado.