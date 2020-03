Para quem acha que o ano só começa depois do Carnaval, nos dias 6 e 7 de março, a unidades Guarapari da Estácio EAD realiza o Megavestibular com descontos de até 70% no primeiro semestre e 50% durante toda a graduação. As inscrições são gratuitas e as provas poderão ser agendadas diretamente no portal da Estácio ou na unidade em vários horários disponíveis. Confira a programação em http://portal.estacio.br/megavestibular

Os calouros garantirão, durante o primeiro semestre, o desconto de até 70%. A campanha também concede, pós o primeiro semestre, o desconto de 50% durante toda a graduação. A campanha é válida para cursos a distância de todas as áreas como pedagogia, Administração, ciências contábeis, negócios imobiliários, entre outros. Além dos cursos já existentes, os candidatos ainda terão a oportunidade de ingressar nos novos cursos de graduação em biomedicina, farmácia, artes visuais, letras libras, engenharias, oferecidos já a partir do primeiro semestre de 2020.

Para garantir a bolsa ofertada, os interessados devem procurar o Polo de ensino digital da Estácio Guarapari até a data de vigência da campanha. Terão acesso aos benefícios, os aprovados que efetuarem a confirmação de matrícula nos dias da ação. Os pagamentos referentes à primeira mensalidade poderão ser realizados na hora, com cartão de débito ou crédito nas unidades participantes ou via boleto, desde que no mesmo dia. Os descontos são válidos para matriculados no 1º semestre de 2020 e não são cumulativos entre si nem com quaisquer outros descontos.

Quem fez a prova o Enem ou já possui um diploma de ensino superior, não precisa prestar o vestibular. Nesse caso, basta comparecer em uma unidade com o boletim do Enem (com nota acima de 300 na redação e no mínimo 100 em cada uma das provas objetivas do exame) e cópias e originais do RG, CPF, comprovante de residência, histórico de conclusão do ensino médio. Para quem for iniciar a segunda graduação, é necessário apresentar, além dos documentos citados, o diploma de graduação.

Ao iniciar seus estudos em uma das mais respeitadas instituições de ensino do Brasil, o aluno da Estácio contará com diversas vantagens como material didático digital sem custo; um corpo docente formado por especialistas, mestres e doutores; amplo acervo bibliográfico físico e virtual; orientação de carreira e encaminhamento para o mercado de trabalho, entre outras vantagens.

Vale salientar que os estudantes ainda podem contar com o pagamento parcial das mensalidades promocionais com a DIS – Diluição Solidária Estácio. O valor residual dessas mensalidades pode ser diluído conforme previsto no regulamento do produto, disponível em www.estacio.br/regulamentos Caso o candidato opte pela quitação antecipada ou cancelamento desta oferta, deverá entrar em contato com o call center ou se dirigir a uma de nossas unidades. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones do Polo EAD Guarapari (27) 99799-3314 / (27) 3030-7677 ou através de nossa central de atendimento 40036767 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 880 6767 (demais regiões).