Moradora do bairro Coroado, a senhora Lindaura Ferreira do Carmo, de 84 anos está desaparecida desde a manhã de ontem em Guarapari.

Segundo familiares de Lindaura, ela foi vista ontem em torno das 19 horas na altura do bairro Village do Sol. “Recebemos a informação de que minha vó foi vista no Villagio do Sol à noite as margens da rodovia. Meus dois primos foram até e procurar, mas não acharam ela”. afirmou Letícia Lander, neta de Lindaura.

E completa. “Não é a primeira vez que ela some, minha avó tem alzheimer. E costuma usar blusa por baixo e vestido por cima e anda com sacola nas mãos” Já registramos boletim de ocorrência.”

A família já registrou boletim de ocorrência. Qualquer informação sobre Lindaura, os familiares pedem para entrar em contato nos números:

27 99965-3559 Márcia (filha)

27 99246-1793 Letícia (neta)

28 99999-5225 Rodrigo (neto)

27 99971-9134 Carina (neta)

Ou Ligue 190.