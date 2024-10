Uma pesquisa realizada pelo Portal 27 em parceria com o Instituto de Pesquisas Inquest, registrada no TSE sob o número ES-07129/2024, revela as intenções de voto para a eleição municipal de Sooretama. A pesquisa mostra a aprovação do atual prefeito e as tendências eleitorais para o pleito que se aproxima.

Avaliação da Gestão Municipal

Os entrevistados foram questionados sobre como avaliam o trabalho do atual prefeito de Sooretama ,Alessandro Broedel. A gestão foi considerada positiva por 75,25% dos participantes, sendo que 20,25% classificaram como “ótima” e 55% como “boa”. Apenas 7,5% avaliaram a gestão de forma negativa, com 4,25% classificando como “ruim” e 3,25% como “péssima”. Outros 15% consideram a gestão “regular”, enquanto 2,25% não souberam ou não responderam.

Intenção de Voto – Indicação Espontânea

Na pergunta sobre em quem os eleitores votariam se a eleição fosse hoje, 65,5% manifestaram preferência por Fernando Camiletti, o que o coloca na liderança da corrida eleitoral. Wilian Calango aparece em segundo lugar, com 16,75%, seguido por Gerson Marques, que possui 4,5%. Outros candidatos receberam 2,25% das intenções de voto, e 11% dos eleitores não souberam ou preferiram não opinar.

Intenção de Voto – Indicação Estimulada

Quando os nomes dos candidatos foram apresentados, a liderança de Camiletti se solidificou, alcançando 69,5% das intenções de voto. Wilian Calango manteve-se em segundo lugar, com 20,25%, e Gerson Marques ficou com 6,75%. Votos brancos e nulos somaram 2,25%, enquanto 1,25% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Rejeição dos Candidatos

A pesquisa também investigou a rejeição dos candidatos. Wilian Calango é o mais rejeitado pelos eleitores, com 38,5% afirmando que não votariam nele de jeito nenhum. Gerson Marques é rejeitado por 13,25% dos entrevistados, e Fernando Camiletti por 8,5%. Um total de 23,75% dos eleitores afirmaram que não rejeitam nenhum dos candidatos, e 16% não souberam ou não opinaram.

Expectativa de Vitória

Independentemente da intenção de voto, a pesquisa perguntou aos eleitores quem eles acreditam que vencerá a eleição. A grande maioria (72,75%) aposta na vitória de Fernando Camiletti, enquanto 14% acreditam que Wilian Calango sairá vencedor. Gerson Marques foi citado por 2,75% dos entrevistados, e 10,5% não souberam ou não opinaram.

Conclusão

A pesquisa mostra Fernando Camiletti com uma forte vantagem nas intenções de voto e na expectativa de vitória, refletindo tanto seu desempenho nas pesquisas espontâneas quanto nas estimuladas.