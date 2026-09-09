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Ferraço vence em todos os cenários de 2º turno no ES, aponta Real Time Big Data

Levantamento aponta Lorenzo Pazolini em segundo lugar com 33%. Atual governador vence em todas as simulações de 2º turno.

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Real Time Big Data nesta quarta-feira (9) mostra Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da corrida para o Governo do Espírito Santo, somando 43% das intenções de voto no cenário estimulado de 1º turno. Em segundo lugar aparece Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 33%.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores no estado entre os dias 4 e 8 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos), nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01967/2026.

Cenário Estimulado de 1º Turno

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:

  • Ricardo Ferraço (MDB): 43%

  • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%

  • Helder Salomão (PT): 13%

  • Breno Barcelos (Missão): 2%

  • Branco / Nulo: 6%

  • Não sabe / Não respondeu: 3%

Projeções para o 2º Turno

O instituto também testou três cenários de confronto direto em um eventual segundo turno:

  • Ricardo Ferraço vs. Lorenzo Pazolini

    • Ricardo Ferraço (MDB): 49%

    • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38%

    • Branco / Nulo: 8% | Não sabe / Não respondeu: 5%

  • Ricardo Ferraço vs. Helder Salomão

    • Ricardo Ferraço (MDB): 58%

    • Helder Salomão (PT): 26%

    • Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 7%

  • Lorenzo Pazolini vs. Helder Salomão

    • Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51%

    • Helder Salomão (PT): 30%

    • Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 10%

Resumo da Pesquisa Eleitoral

ParâmetroDetalhes
InstitutoReal Time Big Data
Período de Campo4 a 8 de setembro de 2026
Amostra1.600 eleitores no Espírito Santo
Margem de Erro2 pontos percentuais
Nível de Confiança95%
Registro no TSEES-01967/2026 / BR-08236/2026

Arquivado em:

Cidades, Destaque, Espírito Santo, Geral, Política

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