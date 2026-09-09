Ferraço vence em todos os cenários de 2º turno no ES, aponta Real Time Big Data

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Real Time Big Data nesta quarta-feira (9) mostra Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da corrida para o Governo do Espírito Santo, somando 43% das intenções de voto no cenário estimulado de 1º turno. Em segundo lugar aparece Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 33%.
O levantamento ouviu 1.600 eleitores no estado entre os dias 4 e 8 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos), nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01967/2026.
Cenário Estimulado de 1º Turno
Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:
Ricardo Ferraço (MDB): 43%
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%
Helder Salomão (PT): 13%
Breno Barcelos (Missão): 2%
Branco / Nulo: 6%
Não sabe / Não respondeu: 3%
Projeções para o 2º Turno
O instituto também testou três cenários de confronto direto em um eventual segundo turno:
Ricardo Ferraço vs. Lorenzo Pazolini
Ricardo Ferraço (MDB): 49%
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38%
Branco / Nulo: 8% | Não sabe / Não respondeu: 5%
Ricardo Ferraço vs. Helder Salomão
Ricardo Ferraço (MDB): 58%
Helder Salomão (PT): 26%
Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 7%
Lorenzo Pazolini vs. Helder Salomão
Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51%
Helder Salomão (PT): 30%
Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 10%
Resumo da Pesquisa Eleitoral
|Parâmetro
|Detalhes
|Instituto
|Real Time Big Data
|Período de Campo
|4 a 8 de setembro de 2026
|Amostra
|1.600 eleitores no Espírito Santo
|Margem de Erro
|2 pontos percentuais
|Nível de Confiança
|95%
|Registro no TSE
|ES-01967/2026 / BR-08236/2026