Ferraço vence em todos os cenários de 2º turno no ES, aponta Real Time Big Data

Pesquisa eleitoral divulgada pelo Instituto Real Time Big Data nesta quarta-feira (9) mostra Ricardo Ferraço (MDB) na liderança da corrida para o Governo do Espírito Santo, somando 43% das intenções de voto no cenário estimulado de 1º turno. Em segundo lugar aparece Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 33%.

O levantamento ouviu 1.600 eleitores no estado entre os dias 4 e 8 de setembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais (para mais ou para menos), nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número ES-01967/2026.

Cenário Estimulado de 1º Turno

Na pesquisa estimulada, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, os resultados foram:

Ricardo Ferraço (MDB): 43%

Lorenzo Pazolini (Republicanos): 33%

Helder Salomão (PT): 13%

Breno Barcelos (Missão): 2%

Branco / Nulo: 6%

Não sabe / Não respondeu: 3%

Projeções para o 2º Turno

O instituto também testou três cenários de confronto direto em um eventual segundo turno:

Ricardo Ferraço vs. Lorenzo Pazolini Ricardo Ferraço (MDB): 49% Lorenzo Pazolini (Republicanos): 38% Branco / Nulo: 8% | Não sabe / Não respondeu: 5%

Ricardo Ferraço vs. Helder Salomão Ricardo Ferraço (MDB): 58% Helder Salomão (PT): 26% Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 7%

Lorenzo Pazolini vs. Helder Salomão Lorenzo Pazolini (Republicanos): 51% Helder Salomão (PT): 30% Branco / Nulo: 9% | Não sabe / Não respondeu: 10%



Resumo da Pesquisa Eleitoral