O governador do Estado, Renato Casagrande, visitou, na manhã deste sábado (22), o canteiro de obras do novo Trevo de Carapina e acompanhou o início dos trabalhos de ampliação, construção de viaduto e outras melhorias numa das principais vias de ligação entre Vitória e Serra.

A obra é uma das prioridades do Governo do Estado na área de mobilidade e tem investimento de R$ 76,5 milhões. O prazo de execução dos trabalhos é de 24 meses, sendo que os cinco primeiros são dedicados aos projetos necessários.

“Essa é uma das obras estruturantes que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado. Estamos com importantes obras de mobilidade urbana na Região Metropolitana nos acessos a Vitória. Além do complexo viário de Carapina, estamos terminando as obras do Portal do Príncipe, para melhorar o acesso de quem vem de Vila Velha e Cariacica. Em breve as máquinas também começam a roncar na ampliação da Terceira Ponte”, afirmou Casagrande.

As obras do Trevo de Carapina foram contratadas via Regime Diferenciado de Contratação (RDC), em que a empresa fica responsável pela execução dos projetos básico e executivo, além das obras.

Entre as intervenções previstas, o trecho da BR-101 (Reta do Aeroporto) passará a contar com três faixas por sentido, desde o viaduto de acesso à rodovia do contorno até a Avenida Fernando Ferrari, além das vias marginais. Também serão implantados novos acessos viários aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles (Avenida João Palácios), eliminando o semáforo de conversão existente atualmente. Além disso, a região também receberá obras de urbanização, praça, ciclovias, semáforos inteligentes, entre outras melhorias.

“Estamos com o Portal do Príncipe em obras avançadas e em breve também iniciaremos a ampliação da Terceira Ponte, que já está com canteiro montado e aguardando a chegada do material da estrutura metálica. Agora estamos começando mais essa importante obra que faz parte do conjunto de obras de melhoria da mobilidade da Região Metropolitana”, explicou o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.

De acordo com o secretário, a proposta é eliminar o semáforo de três tempos da região, com a construção de um viaduto, mantendo as marginais, com calçadas e ciclovias. “Além disso, teremos praças, quadras, entre outros equipamentos para uma mobilidade mais humana”, destacou Damasceno.

As obras do complexo viário Trevo de Carapina serão divididas em três etapas. A primeira corresponde ao trecho da antiga Reta do Aeroporto (até a divisa entre os municípios de Serra e Vitória), onde serão executados os serviços de implantação de três faixas por sentido, calçada e ciclovia no sentido Vitória e calçada no sentido Serra, além de drenagem, paisagismo e iluminação. Durante a execução, serão mantidas sempre duas faixas por sentido no trecho e o prazo de execução será de seis meses.

Já a segunda fase da obra corresponde ao trecho da Serra até o viaduto de acesso à Rodovia do Contorno, onde serão implantadas 4 faixas de rolamento por sentido, além de uma faixa multiuso (também por sentido), que será utilizada para acesso às edificações e como baias de ônibus. Além disso, será implantada uma área de convivência e lazer, com dez metros de largura no canteiro central deste trecho. Essa etapa deve começar a ser executada em dezembro deste ano e ser entregue até julho de 2022.

Finalmente, a terceira e última etapa será iniciada em janeiro de 2022 e corresponde a construção do viaduto para os novos acessos aos bairros Jardim Carapina e Eurico Salles. Essa fase será iniciada antes da finalização da segunda etapa. A conclusão total das obras do complexo viário Trevo de Carapina tem previsão de término em dezembro de 2022.