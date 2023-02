O governador do Estado, Renato Casagrande, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Márcio França, participaram da assinatura do memorando de entendimento entre VLI e Porto Vitória, para expansão do terminal portuário, nesta segunda-feira (13), no Palácio Anchieta.

O documento assume que os estudos a serem realizados em conjunto podem concluir pela existência de uma oportunidade para investimentos em ferrovia, porto e terminais que atinjam até R$ 200 milhões.

Participaram do evento, o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço; os deputados federais Josias Da Vitória, Paulo Foletto e Dr. Victor Linhalis; os deputados estaduais Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, Denninho Silva, João Coser e Tyago Hoffmann; o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; o diretor-presidente do Porto de Vitória, Ilson Hulle e CEO interino da VLI, Fabio Marchiori.

Outras agendas: Na parte da tarde, a comitiva segue para uma visita ao Porto da Imetame, em Aracruz, e em seguida, será realizada uma visita ao Aeroporto de Linhares, onde será feito o atendimento à imprensa presente.