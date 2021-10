A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai realizar uma ação de vacinação sem agendamento na próxima segunda-feira (18). O público é pessoas com 18 anos ou mais, que precisam tomar a segunda dose da vacina da Pfizer.

A prefeitura irá disponibilizar 1.800 de doses. Os jovens que tomaram a primeira dose há oito semanas ou mais, aproximadamente, final de agosto, poderão se vacinar.

A ação acontecerá de 8h às 14h no Complexo Esportivo, em Muquiçaba. É preciso levar comprovante da primeira dose, CPF, Cartão do SUS, documento de identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável.