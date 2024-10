Em outubro deste ano, os eleitores de Guarapari devem estar atentos: o município não tem segundo turno nas Eleições Municipais de 2024. Com uma população de 124.656 pessoas, segundo o IBGE, e um número de eleitores inferior a 200 mil, a cidade segue a regra que determina que apenas municípios com mais de 200 mil eleitores podem realizar uma segunda etapa de votação para o cargo de prefeito.

Dessa forma, a escolha do próximo prefeito de Guarapari será decidida no primeiro turno, marcado para o dia 6 de outubro. Nessa data, os eleitores locais deverão comparecer às urnas entre 8h e 17h, seguindo o horário de Brasília, para garantir sua participação no pleito.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2024, 103 municípios no Brasil poderão ter segundo turno, caso nenhum candidato alcance mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno. Contudo, Guarapari, por não atingir o número necessário de eleitores, está fora dessa lista, o que significa que a decisão sobre quem governará a cidade pelos próximos quatro anos será feita exclusivamente no dia 6 de outubro.

A participação dos eleitores será fundamental para definir o futuro do município, e não haverá uma nova chance para alterar o resultado. Portanto, é importante que o eleitorado esteja ciente da responsabilidade e compareça às urnas para exercer seu direito ao voto de maneira consciente.