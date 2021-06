A cidade de Guarapari está próxima de alcançar a marca de 380 mortos. Segundo os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta terça-feira (08) a cidade possui 379 casos registrados. Os números seguem a média nacional de óbitos, que está se estabilizando em torno de 1.400 por dia.

Agora, Guarapari tem uma média de 0,43 pessoas mortas por dia, uma redução de mais de 68% comparando com os últimos 14 dias, quando a média era de 1,36. A taxa de letalidade da doença está em 2,5%.

Até o momento foram 14.955 casos confirmados, 13.993 curados, 9.340 suspeitos, 46.004 notificados, 21.709 descartados e 42.253 testes realizados. Os dados foram coletados do Painel Covid, atualizado pela Sesa e do Boletim Covid, atualizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Os dez bairros com mais casos confirmados são: Praia do Morro com 2.071, Muquiçaba com 1.099, Itapebussu com 961, Santa Mônica com 835, Ipiranga com 756, Centro com 728, Kubistchek com 512, São Gabriel com 457, Jardim Santa Rosa com 402 e Adalberto Simão Nader com 388.

Espírito Santo

Já o estado do Espírito Santo registrou, até a noite de ontem, 492.387 casos confirmados de contaminados pela covid-19, destes, 465.081 foram curados e 11.041 faleceram pela doença ou por complicações que ela causou.

Até agora o estado recebeu 2.045.930 doses das vacinas disponíveis, distribuiu 1.981.031 para os municípios que aplicaram 1.114.576 para a 1ª dose e 446.144 para a 2ª dose.