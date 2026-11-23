Dez concursos públicos e processos seletivos estão com inscrições abertas no Espírito Santo e em outras regiões do país, somando 28.311 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior. As remunerações partem de R$ 1.514 nos cargos de níveis básicos e chegam a R$ 17.645 em oportunidades de nível superior, com editais que incluem o IBGE, o Banestes, a Banescor, o Idaf e prefeituras como São Roque do Canaã e Anchieta.
Processo Seletivo do IBGE
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) lançou processo seletivo com 27.279 vagas temporárias para recenseadores em todo o Brasil, sendo 458 oportunidades no Espírito Santo. Para participar, é necessário ter ensino fundamental completo e idade mínima de 18 anos no momento da contratação.
Jornada: 40 horas semanais.
Remuneração: R$ 1.741 fixos, acrescidos de parcela variável por produtividade de até R$ 2.629 (podendo alcançar R$ 4.370), além de auxílio-alimentação de R$ 1.192.
Inscrições: De 6 a 25 de novembro de 2026, no site da Fundação Cesgranrio, com taxa de R$ 70 e possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea cadastrados no Redome.
Prova e resultado: Avaliação objetiva prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h, com 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Técnicos; resultado previsto para 30 de abril de 2027.
Concursos do Banestes e da Banescor
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) abriu concurso com 625 posições para cadastro de reserva em cargos de nível superior distribuídos em oito modalidades, com lotação em Vitória. Já a Banestes Corretora (Banescor) oferta 20 posições para Assistente Securitário, voltada a candidatos com ensino médio completo.
Jornada: Mínimo de 30 horas semanais para os cargos do Banestes e 40 horas semanais para Assistente Securitário da Banescor.
Salários e benefícios: Até R$ 6.393,38 para Analista de TI e R$ 4.936,44 para os demais cargos do Banestes; na Banescor, o vencimento é de R$ 4.444,43 (valores já com gratificação de 25%). Os contratados contam ainda com auxílio-refeição de R$ 1.283,04, auxílio-cesta alimentação de R$ 1.045,64 e outros benefícios.
Inscrições e provas: De 12 de novembro a 11 de dezembro de 2026, pelo site da Fundação Carlos Chagas (FCC), com taxas de R$ 87 (Banestes) e R$ 67 (Banescor) e possibilidade de isenção conforme os editais; provas marcadas para 21 de fevereiro de 2027.
Resumo das Dez Seleções Abertas
*Na Banescor, o salário informado no texto é de R$ 4.444,43.